«РБ Лейпциг» одолел «Айнтрахт» в споре претендентов на Лигу чемпионов

«РБ Лейпциг» с «Айнтрахтом» бились за право подняться в топ-команд чемпионата Германии. Хозяева провели ряд опасных атак в самом дебюте, в итоге Тимо Вернер оказался один на один с голкипером и протолкнул мяч в сетку уже в падении. Автор мяча в конце тайма стал ассистентом, выведя на удар с 11 метров Эмиля Форсберга. После перерыва вернулась интрига, со средней дистанции прицельно пробил Джибриль Соу.
2:1, «быки» вышли на четвертое место, оставив противника шестым.
Протокол игры
|(1:0) Вернер Тимо6'
|(2:0) Форсберг Эмиль40'
|61'Соу Джибрил (2:1)
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин90' (Симакан Мохамед (90') •Орбан Вилли• 33'Гвардиол Йошко•Хальстенберг Марсель•Собослаи Доминик•Лаймер Конрад• 84'Кампль Кевин69' (Шлагер Ксавер (69') •Вернер Тимо69' (Андре Силва (69') •Поульсен Юссуф60' (Нкунку Кристофер (60') •Форсберг Эмиль70' (Айдара Амаду (70')
Запасные: Раум Давид•Кларк Кейден•Нюланд Эрьян
Трапп Кевин•Тута•Хасебе Макото 84'88' (Аларио Лукас (88') •Смолчич Хрвое•Кнауфф Ансгар60' (Бута (60') •Макс Филипп60' (Ленц Кристофер (60') •Соу Джибрил• 76'Роде Себастьян 57'60' (Якич Кристиян (60') •Линдстрём Йеспер•Камада Даити79' (Борре Рафаэль (79') •Коло-Муани Рандаль
Запасные: Алиду Фариде•Рамай Диант•Ааронсон Пакстен•Н'Дика Эван
25 февраля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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