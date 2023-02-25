«РБ Лейпциг» одолел «Айнтрахт» в споре претендентов на Лигу чемпионов

«РБ Лейпциг» с «Айнтрахтом» бились за право подняться в топ-команд чемпионата Германии. Хозяева провели ряд опасных атак в самом дебюте, в итоге Тимо Вернер оказался один на один с голкипером и протолкнул мяч в сетку уже в падении. Автор мяча в конце тайма стал ассистентом, выведя на удар с 11 метров Эмиля Форсберга. После перерыва вернулась интрига, со средней дистанции прицельно пробил Джибриль Соу.

2:1, «быки» вышли на четвертое место, оставив противника шестым.