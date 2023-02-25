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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» одолел «Айнтрахт» в споре претендентов на Лигу чемпионов

25 Февраля 2023 • 19:24 Комментировать
РБ Лейпциг
2:1
Айнтрахт Фр
окончен

«РБ Лейпциг» с «Айнтрахтом» бились за право подняться в топ-команд чемпионата Германии. Хозяева провели ряд опасных атак в самом дебюте, в итоге Тимо Вернер оказался один на один с голкипером и протолкнул мяч в сетку уже в падении. Автор мяча в конце тайма стал ассистентом, выведя на удар с 11 метров Эмиля Форсберга. После перерыва вернулась интрига, со средней дистанции прицельно пробил Джибриль Соу.

2:1, «быки» вышли на четвертое место, оставив противника шестым.

Протокол игры  
РБ Лейпциг2:1Айнтрахт Фр
(1:0) Вернер Тимо6'  
(2:0) Форсберг Эмиль40'  
  61'Соу Джибрил (2:1)
Бласвих ЯнисХенрихс Бенджамин 90' (Симакан Мохамед ( 90') Орбан Вилли  33'Гвардиол ЙошкоХальстенберг МарсельСобослаи ДоминикЛаймер Конрад  84'Кампль Кевин 69' (Шлагер Ксавер ( 69') Вернер Тимо 69' (Андре Силва ( 69') Поульсен Юссуф 60' (Нкунку Кристофер ( 60') Форсберг Эмиль 70' (Айдара Амаду ( 70')
Запасные: Раум ДавидКларк КейденНюланд Эрьян
Трапп КевинТутаХасебе Макото  84' 88' (Аларио Лукас ( 88') Смолчич ХрвоеКнауфф Ансгар 60' (Бута ( 60') Макс Филипп 60' (Ленц Кристофер ( 60') Соу Джибрил  76'Роде Себастьян  57' 60' (Якич Кристиян ( 60') Линдстрём ЙесперКамада Даити 79' (Борре Рафаэль ( 79') Коло-Муани Рандаль
Запасные: Алиду ФаридеРамай ДиантАаронсон ПакстенН'Дика Эван
25 февраля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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