Вернер: «Мои проблемы в «Челси» начались, когда клуб приобрёл Лукаку»

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер объяснил, почему у него не получилось заиграть в лондонском «Челси». Напомним, немец покинул «синих» летом и вернулся в Бундеслигу за 20 миллионов евро.

«Мои проблемы в «Челси» начались, когда клуб приобрёл Лукаку. Я помог клубу выиграть Лигу чемпионов, играя в каждом матче, а затем Томас Тухель предпочёл мне футболиста, который пришёл за 113 миллионов евро. Ромелу не мог не играть, ведь за него платили большие деньги», – цитирует Вернера журналист Саймон Филлипс.

Вернер в нынешнем сезоне отыграл 15 матчей в чемпионате Германии, где отметился 5 голами и одной результативной передачей.