Сборная Германии планирует сыграть 1000-й матч в истории против сборной Украины

Уже в скором времени сборная Германии достигнет отметки в 1000 матчей в своей футбольной истории. Как пишет Bayern & Germany, юбилейную игру «бундестим» планирует провести против сборной Украины. Как пишет источник, пока известен лишь примерный месяц встречи – это июнь 2023 года.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре Германия вновь провалилась, не выйдя из группы. В квартете Е подопечные Ханса-Дитера Флика оказались вместе с командами Японии, Испании и Коста-Рики. Победу удалось одержать лишь над последними (4:2), игра со сборной Испании закончилась миром (1:1), а вот команде Японии немцы проиграли – 1:2.