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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гвардиол: «Никогда не встречал такого игрока, как Нкунку»

20 Февраля 2023 • 13:41 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Айнтрахт Фр
25.02 17:30

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол поделился впечатлениями оты игры своего партнёра по команде Кристофера Нкунку, который выступает на позиции нападающего. Напомним, француз недавно вернулся в строй после длительного отсутствия из-за травмы. Кристофер является вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги с 12 голами.

«Никогда не встречал такого игрока, как Нкунку. Каждый раз, когда я обсуждаю его с другими, то говорю, что куда бы он не перешёл, я хочу последовать за ним», – цитирует Гвардиола The Times.

Напомним, многие авторитетные источники ранее подтвердили состоявшийся трансфер Нкунку в «Челси». Француз станет игроком «пенсионеров» грядущим летом. Гвардиола ранее тоже связывали с переездом на «Стэмфорд Бридж».

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Кристофер Нкунку Йошко Гвардиол
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