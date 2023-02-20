Гвардиол: «Никогда не встречал такого игрока, как Нкунку»

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол поделился впечатлениями оты игры своего партнёра по команде Кристофера Нкунку, который выступает на позиции нападающего. Напомним, француз недавно вернулся в строй после длительного отсутствия из-за травмы. Кристофер является вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги с 12 голами.

«Никогда не встречал такого игрока, как Нкунку. Каждый раз, когда я обсуждаю его с другими, то говорю, что куда бы он не перешёл, я хочу последовать за ним», – цитирует Гвардиола The Times.

Напомним, многие авторитетные источники ранее подтвердили состоявшийся трансфер Нкунку в «Челси». Француз станет игроком «пенсионеров» грядущим летом. Гвардиола ранее тоже связывали с переездом на «Стэмфорд Бридж».