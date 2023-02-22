Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в Германии

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид интересен немецкому «РБ Лейпцигу».

Канадский футболист уже давно находится на радарах многочисленных топ-клубов. Прошлым летом 23-летний форвард остался в «Лилле», несмотря на слухи, однако по окончании текущего сезона с высокой вероятностью продолжит карьеру в другом месте. Согласно сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, серьёзный интерес к Дэвиду проявляет «РБ Лейпциг». В подписании одного из лучших бомбардиров французской Лиги 1 заинтересован лично наставник «красных быков» Марко Розе.

Трансферная стоимость Джонатана Дэвида оценивается экспертами Transfermarkt в 45 млн евро.