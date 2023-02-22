Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в Германии

22 Февраля 2023 • 20:44 Комментировать
Лилль
...
Брест
1 1.35 X 5.00 2 8.50
24.02 23:00

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид интересен немецкому «РБ Лейпцигу».

Канадский футболист уже давно находится на радарах многочисленных топ-клубов. Прошлым летом 23-летний форвард остался в «Лилле», несмотря на слухи, однако по окончании текущего сезона с высокой вероятностью продолжит карьеру в другом месте. Согласно сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, серьёзный интерес к Дэвиду проявляет «РБ Лейпциг». В подписании одного из лучших бомбардиров французской Лиги 1 заинтересован лично наставник «красных быков» Марко Розе.

Трансферная стоимость Джонатана Дэвида оценивается экспертами Transfermarkt в 45 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль РБ Лейпциг Джонатан Дэвид трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИЛЛЬ БРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Февраля
20:44 · Германия. Бундеслига
Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в Германии
16:14 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманна наказали за инцидент с судьями
12:25 · Германия. Бундеслига
«Барселона» вряд ли подпишет Павара
11:37 · Германия. Бундеслига
Тухель готов возглавить «Баварию» или «Реал»
11:17 · Германия. Бундеслига
«Наполи» интересен нападающий сборной Франции
09:53 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Ньюкасл» нашли усиление в Германии
02:35 · Германия. Бундеслига
Кан: «Игроки должны показать, что такое «Бавария»
02:27 · Германия. Бундеслига
Клопп пропустил пять мячей в домашнем матче в четвёртый раз в карьере
02:02 · Германия. Бундеслига
Упамекано дисквалифицирован, он не сыграет с «Унионом»
00:05 · Германия. Бундеслига
Магат: «Ни один вратарь не сможет выиграть конкуренцию у Нойера в «Баварии»
21 Февраля
21:07 · Германия. Бундеслига
Агент Азмуна: «Три клуба интересовались Сердаром»
14:58 · Германия. Бундеслига
​Азмун: «Я даже выбрал номер в «Марселе», но в итоге остался в Леверкузене»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои: «В последнее время я мало общаюсь с представителями «Челси»
12:42 · Англия. Премьер-лига
Вернер: «Тухель забыл обо мне, поэтому я вернулся в «РБ Лейпциг»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Вернер: «Мои проблемы в «Челси» начались, когда клуб приобрёл Лукаку»
Все новости
Рекомендуем