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Гвардиол вспомнил, как едва не перешёл в английский топ-клуб

19 Февраля 2023 • 22:35 Комментировать (1)
РБ Лейпциг
...
Айнтрахт Фр
25.02 17:30

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси».

Лондонцы намеревались подписать хорватского футболиста в последние дни летнего трансферного окна, однако сделка так и не состоялась.

«Мой агент позвонил мне и сообщил, что «Челси» проявляет серьёзный интерес. Трудно не задуматься, когда в твоём подписании заинтересован такой великий клуб, но в «Лейцпиге» сразу сказали, что не собираются меня продавать. Я сопротивлялся, но в итоге мы так и не согласовали переход», – приводит журналист Том Родди слова центрбека, стоимость которого оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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Комментарии (1)
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CERG
19 Февраля 2023 в 22:45
Оценил юмор)
Но только сколько он там стоит?)).. Ох уж эти рыночные отношения..
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