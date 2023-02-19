Гвардиол вспомнил, как едва не перешёл в английский топ-клуб

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси».

Лондонцы намеревались подписать хорватского футболиста в последние дни летнего трансферного окна, однако сделка так и не состоялась.

«Мой агент позвонил мне и сообщил, что «Челси» проявляет серьёзный интерес. Трудно не задуматься, когда в твоём подписании заинтересован такой великий клуб, но в «Лейцпиге» сразу сказали, что не собираются меня продавать. Я сопротивлялся, но в итоге мы так и не согласовали переход», – приводит журналист Том Родди слова центрбека, стоимость которого оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро.