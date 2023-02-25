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Камада будет получать 5 миллионов евро в год, если перейдёт в «Боруссию»

25 Февраля 2023 • 21:34 Комментировать
РБ Лейпциг
2:1
Айнтрахт Фр
окончен

Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада может летом перебраться в дортмундскую «Боруссию».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 26-летний японец готов перебраться в «Боруссию» на правах свободного агента. Клуб предлагает игроку трудовое соглашение до 2028 года с заработной платой около 5 миллионов евро в год. Однако отмечается, что между сторонами еще нет никаких договоренностей.

Источник сообщает, что в услугах футболиста также заинтересованы несколько клубов Английской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Камада принял участие в 31 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и записал в свой актив пять результативных передач. Контракт игрока с «Айнтрахтом» действует до предстоящего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Даити Камада
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