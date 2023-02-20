Владельцы «Челси» довольны тем, как Поттер ведёт себя на пресс-конференциях

Владельцы лондонского «Челси» довольны поведением своего главного тренера Грэма Поттера. Особенно руководство ценит то, как англичанин общается со СМИ. Об этом сообщает журналист Мэтт Лоу в социальных сетях.

По сравнению с тем же Томасом Тухелем, который раскритиковал руководство после поражения в предсезонке от «Арсенала», Поттер не тыкает пальцем на пресс-конференциях и принимает всю ответственность на себя. Это очень нравится руководству «Челси».

Верхушка клуба считает, что Поттер заслуживает провести хотя бы одну полноценную предсезонную подготовку, чтобы в дальнейшем судить тренера по всей строгости.