Жоржиньо: «В «Челси» мне дали понять, что я не вхожу в планы клуба»

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо рассказал, почему покинул «Челси» в зимнее трансферное окно. Напомним, итальянец за полгода до истечения контракта перебрался на «Эмирейтс» за 13,5 миллионов евро.

«Я поговорил с руководством «Челси». Мне чётко дали понять, что я не вхожу в планы клуба. Иногда нужно просто принять, что не являешься частью проекта. Всему когда-то приходит конец», – цитирует Жоржиньо DAZN.

За «Челси» Жоржиньо выступал с лета 2018 года, когда перешёл из «Наполи» вслед за своим тренером Маурицио Сарри. Полузащитник был вице-капитаном «синих» и успел выиграть с командой Лигу чемпионов.