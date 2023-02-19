Кепа высказался о неудачах «Челси»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о неудачах лондонской команды. Напомним, «синие» одержали лишь две победы в 15 последних встречах во всех турнирах.

Испанский голкипер считает, что в столь непростой период футболистам необходимо сплотиться и постараться исправить сложившуюся ситуацию.

«У нас команда, много игроков, и они очень качественные, но дела идут не очень хорошо. Но это не потому, что мы поменяли шестерых, пятерых или одного игрока. Это более общее», — цитирует Кепу официальный сайт английского клуба.

После 23 туров текущего розыгрыша АПЛ «Челси» расположился на 10-й строчке турнирной таблицы, набрав 31 очко. Также лондонцы принимают участие в Лиге чемпионов, где в первой игре 1/8 финала они уступили дортмундской «Боруссии» (0:1).