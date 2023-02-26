Тоттенхэм - Челси: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В единственном воскресном матче Премьер-лиги сразятся «Тоттенхэм» с «Челси». Лондонские команды решают разные задачи, и если «шпоры» реально претендуют на Лигу чемпионов, то их соперник, приобретя россыпь сверхдорогих футболистов, никак не улучшил результаты и почти не побеждает в 2023 году. Когда-то этот черный период, конечно, закончится. Сегодня ли? А, может, «Тоттенхэм» одержит первую за пять лет победу над «синими» в АПЛ?

Ответ получим после 16:30 на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.