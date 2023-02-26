Поттер прокомментировал поражение «Челси» в матче против «Тоттенхэма»

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился своими эмоциями после того, как его команда уступила «Тоттенхэму» в поединке 25-го тура Английской премьер-лиги со счётом 0:2.

«Напряжённый матч. В первом тайме на поле была равная игра. Первые 20 минут мы играли лучше, но потом соперник включился. Мы были довольны своей игрой, но в начале второго тайме всё стало сложнее. Когда вы уступаете со счётом 0:1 по ходу встречи, соперник может сесть в оборону и использовать контратаки. Я видел желание наших игроков изменить результат этой игры, но иногда приходится сталкиваться с моментами, которые произошли сегодня», — сказал Поттер, слова которого приводит BBC Sports.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе лишь 31 очко после 24 матчей.

«Тоттенхэм», в свою очередь, набрал уже 45 баллов по итогам 25 туров, расположившись на четвёртой строчке в чемпионате.