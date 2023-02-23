Фелиш: «Моя мечта – выиграть с «Челси» Лигу чемпионов»

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш заявил, что мечтает выиграть со своим клубом Лигу чемпионов в нынешнем сезоне. Напомним, в первом матче ⅛ финала «синие» проиграли на выезде дортмундской «Боруссии» со счётом 0:1. Ответная встреча состоится 7 марта на «Стэмфорд Бридж».

«Моя мечта – выиграть с «Челси» Лигу чемпионов. Мы хотим попасть в еврокубки через чемпионат, но я всё же не перестаю думать о Лиге чемпионов», – цитирует португальца Absolute Chelsea.

Напомним, Фелиш пока является автором единственного гола «Челси» в феврале. Игрок выступает за команду на правах аренды из мадридского «Атлетико». У «синих» нет права выкупа в конце сезона.