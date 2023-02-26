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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» и «Челси» объявили составы на дерби

26 Февраля 2023 • 15:43 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
1 2.90 X 3.30 2 2.65
Через 0 ч. 31 мин.

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Челси».

Рулевой «шпор» Антонио Конте принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Форстер, Дайер, Ромеро, Ленгле, Дэвис, Эмерсон, Скипп, Хёйбьерг, Кулушевски, Ришарлисон, Кейн.

Наставник «пенсионеров» Грэм Поттер, в свою очередь, доверил место в стартовом составе таким исполнителям: Кепа, Чилуэлл, Тьяго Силва, Кулибали, Джеймс, Энцо Фернандес, Лофтус-Чик, Зиеш, Стерлинг, Фелиш, Хаверц.

Битва между «Тоттенхэмом» и «Челси» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси
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ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
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