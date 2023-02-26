«Тоттенхэм» и «Челси» объявили составы на дерби

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Челси».

Рулевой «шпор» Антонио Конте принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Форстер, Дайер, Ромеро, Ленгле, Дэвис, Эмерсон, Скипп, Хёйбьерг, Кулушевски, Ришарлисон, Кейн.

Наставник «пенсионеров» Грэм Поттер, в свою очередь, доверил место в стартовом составе таким исполнителям: Кепа, Чилуэлл, Тьяго Силва, Кулибали, Джеймс, Энцо Фернандес, Лофтус-Чик, Зиеш, Стерлинг, Фелиш, Хаверц.

Битва между «Тоттенхэмом» и «Челси» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.