Переговоры между «Челси» и Канте прошли позитивно

Переговоры между «Челси» и полузащитником Н’Голо Канте по продлению контракта прошли достаточно позитивно. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Напомним, что действующее соглашение 31-летнего француза с английским клубом рассчитано до конца июня нынешнего года. Цвета «Челси» Канте защищает с 2016 года.

В текущем сезоне Канте провёл в составе лондонцев лишь две игры, так как долго восстанавливался от травмы. В проведённых встречах француз результативными действиями отметиться не сумел.

После 23 туров АПЛ «Челси» набрал 31 очко, расположившись на 10-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «синие» проведут 26 февраля против «Тоттенхэма». Начало — в 16:30 по московскому времени.