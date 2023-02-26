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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер под давлением: «Челси» выиграл 2 из 15 последних матчей

26 Февраля 2023 • 18:46 Комментировать (1)
Тоттенхэм
2:0
Челси
окончен

В воскресенье «Челси» снова огорчил армию своих болельщиков. Команда Грэма Поттера проиграла дерби против «Тоттенхэма» с результатом 0:2.

Если взять 15 последних официальных матчей «Челси» во всех турнирах, то в них команда показала следующие результаты: 2 победы, 4 ничьи, 9 поражений.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер продолжает находиться под давлением. Не стоит исключать варианта, при котором «пенсионеры» уволят тренера уже в ближайшее время.

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Следующий матч команда проведёт 4 марта – против «Лидса».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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Комментарии (1)
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InterSan
26 Февраля 2023 в 18:52
Либо слишком неправильно подобраны игороки, либо просто нет тренера.
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