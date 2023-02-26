Поттер под давлением: «Челси» выиграл 2 из 15 последних матчей

В воскресенье «Челси» снова огорчил армию своих болельщиков. Команда Грэма Поттера проиграла дерби против «Тоттенхэма» с результатом 0:2.

Если взять 15 последних официальных матчей «Челси» во всех турнирах, то в них команда показала следующие результаты: 2 победы, 4 ничьи, 9 поражений.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер продолжает находиться под давлением. Не стоит исключать варианта, при котором «пенсионеры» уволят тренера уже в ближайшее время.

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Следующий матч команда проведёт 4 марта – против «Лидса».