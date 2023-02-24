Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Поттер: «Мы хотим обыграть «Тоттенхэм»

24 Февраля 2023 • 17:50 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
1 2.50 X 3.25 2 2.90
26.02 16:30

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался перед воскресным матчем чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

«Нам нужно показать сильное выступление. Хотим обыграть «Тоттенхэм», хотим получить три очка. Мы с нетерпение ждём матча. На неделе команда хорошо тренировалась и показала хорошую реакцию.

Нам чем мы работали? Не хочу слишком подробно говорить об этом, чтобы не давать пищу для размышлений нашим соперникам», - сказал Поттер на пресс-конференции.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Челси» стартует 26 февраля в 16:30 по московскому времени. На текущий момент «шпоры» занимают третье место в таблице АПЛ, а «пенсионеры» - десятое.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.02.23 в 23:00
Фулхэм Фулхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.46 3.55 2.85
Видео
25.02.23 в 18:00
Эвертон Эвертон
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.30 2.80
Видео
25.02.23 в 18:00
Лестер Лестер
Арсенал Арсенал
5.40 4.10 1.64
Видео
25.02.23 в 18:00
Лидс Лидс
Саутгемптон Саутгемптон
1.92 3.75 3.95
Видео
25.02.23 в 18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.91 3.70 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Февраля
18:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп настроен создать новую команду в «Ливерпуле»
17:55 · Англия. Премьер-лига
​Поттер рассказал о состоянии Пулишича и Канте
17:50 · Англия. Премьер-лига
​Поттер: «Мы хотим обыграть «Тоттенхэм»
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Поттер сообщил, что владельцы «Челси» его поддерживают 1
17:34 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола призывает не винить Холанна
16:50 · Англия. Премьер-лига
​Грасия получил рабочую визу – он сможет тренировать «Лидс»
16:23 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Моя позиция в «Челси» отличается от той, что была в «Атлетико»
16:16 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» получил предложение по Андрею Сантосу из МЛС слухи
16:11 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» нацелился на форварда «Аталанты»
16:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг летом вновь хочет попробовать пригласить де Йонга в «МЮ»
15:57 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «За 3 года в «Атлетико» обо мне не сочинили ни одной кричалки, в «Челси» это произошло сразу» 1
15:37 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» нацелился на игрока «Челси» 1 слухи
15:33 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Челси» потратил 100 миллионов евро на Мудрика, но Михаил до сих пор ничего не показал» 1
15:09 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «У нас есть планы на летнее трансферное окно»
15:03 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, как победа над «Астон Виллой» повлияла на настроение в «Арсенале»
Все новости
Рекомендуем