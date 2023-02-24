​Поттер: «Мы хотим обыграть «Тоттенхэм»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался перед воскресным матчем чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

«Нам нужно показать сильное выступление. Хотим обыграть «Тоттенхэм», хотим получить три очка. Мы с нетерпение ждём матча. На неделе команда хорошо тренировалась и показала хорошую реакцию.

Нам чем мы работали? Не хочу слишком подробно говорить об этом, чтобы не давать пищу для размышлений нашим соперникам», - сказал Поттер на пресс-конференции.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Челси» стартует 26 февраля в 16:30 по московскому времени. На текущий момент «шпоры» занимают третье место в таблице АПЛ, а «пенсионеры» - десятое.