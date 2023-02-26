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Кейн продлил падение «Челси», а «Тоттенхэм» выиграл лондонское дерби и закрепился в топ-4

26 Февраля 2023 • 18:29 Комментировать (2)
Тоттенхэм
2:0
Челси
окончен

«Тоттенхэм» и «Челси» сыграли в рамках 25-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Тоттенхэм2:0Челси
(1:0) Скипп Оливер46'  
(2:0) Кейн Гарри82'  
Форстер ФрейзерРомеро КристианДайер ЭрикЛенгле КлеманЭмерсон Жуниор  45'Дэвис Бен  59'Скипп ОливерХёйбьерг Пьер-ЭмильКулушевски Деян 79' (Хын-Мин Сон ( 79') Ришарлисон 89' (Порро Педро ( 89') Кейн Гарри
Запасные: Танганга ДжафетСарр Пап МатарПеришич ИванДанджума АрноСанчес ДавинсонЛукас МоураОстин Брендон
Аррисабалага КепаДжеймс Рис IIСилва Тьяго 19' (Фофана Уэсли ( 19') Кулибали КалидуЧилуэлл БенЛофтус-Чик Рубен 62' (Закария Денис ( 62') Фернандес ЭнцоЗиеш Хаким  45' 62' (Маунт Мэйсон ( 62'  74') Фелиш Жоау 83' (Мудрик Михаил ( 83') Стерлинг Рахим 83' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 83') Хаверц Кай  45'
Запасные: Мадуэке НониБеттинелли МаркусГаллахер КонорБадьяшиль Бенуа
26 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

К лондонскому дерби «Тоттенхэм» и «Челси» подошли в разном эмоциональном состоянии. «Шпоры» наконец ворвались в топ-4, подвинув «Ньюкасл» и были полны решимости отстоять Лигу чемпионов. А у «синих» целый вагон проблем – идут в середине турнирной таблицы, играют скверно, новички не отрабатывают космические ценники, а на прошлой неделе и вовсе дома проиграли последней команде чемпионата – «Саутгемптону».

«Синие» активнее начали дерби, что было ожидаемо. 120-миллионный Фернандес исполнил мягкую «закидушку» в штрафную площадь, там Фелиш тянулся к мячу, едва не опередив Лангле – толкового удара не состоялось. Жоау продолжил пристреливаться, что было не особо опасно, а вот постоянные столкновения несли больше угрозы. После одного из таких эпизодов травму получил Тьяго Силва. Бразилец с трудом поднялся, но через пару минут был заменён.

«Тоттенхэм» молчал полчаса, но затем сверкнул самым звонким моментом. Ришарлисон выкатил на Хёйбьерга, а тот с линии штрафной площади сильно пробил, попав в штангу. «Челси» ответил серией атак, однако остроты всё также не хватало. Рахим Стерлинг воспользовался тем, что образовалась свободная зона на левом фланге, на скорости ушёл от защитника, сместился к центру и пробил в дальний угол. Форстер справился.

В компенсированное к первому тайму время состоялся самый жаркий эпизод дерби. Зиеш срубил Ришарлисона, а затем ещё и сцепился с Эмерсоном. Атвеллу подсказали удалить марокканца, что он и сделал. Но затем арбитр сам посмотрел повтор и изменил решение – по жёлтой карточке каждом активному участнику потасовки (Хаверц, Эмерсон, Зиеш). Весело закончился первый тайм, но ещё веселее начался второй, ведь зрители наконец увидели голы.

Кепа отбил удар Эмерсона, Энцо Фернандес выбил мяч на Скиппа, а Оливер метров с семнадцати зарядил под перекладину – 1:0. «Тоттенхэм» отдал инициативу, открыв счёт, но это никак не помогало «синим». Много позиционных атак при полном отсутствии скоростей и понимания, что и кому делать. Поттер почему-то выпустил лишь Маунта и Закарию, когда нужно было усиливать атакующий потенциал. Мудрик с Обамеянгом появятся лишь на 83-й минуте (уже бессмысленно), через минуту после второго гола «шпор».

А мгновением ранее добил интригу Кейн. Сон от углового флага подал в штрафную, Эрик Дайер выпрыгнул выше Маунта и сбросил на Гарри, которому оставалось с четырёх метров не промахнуться – 2:0. «Тоттенхэм» побеждает в лондонском дерби, остаётся в топ-4 и ещё ухудшает положение «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси
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Комментарии (2)
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snk6565
26 Февраля 2023 в 19:00
Да уж...не припомню такого с пенсами со времен слива Моура...такое ощущение, что ни один человек в клубе, начиная от последнего игрока через Поттера до владельца, не знают что им делать...полный разброд
FORZAYOU
26 Февраля 2023 в 18:40
Челюстям только и останется, что с ностальгией вспоминать времена Ромашки...
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