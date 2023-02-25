​Поттер получал страшные письма

«Челси» переживает серьёзный кризис – команда занимает лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. На этом фоне рулевой «пенсионеров» Грэм Поттер находится под давлением. Тренера не просто критикуют – он ещё и получает страшные письма.

«Мне приходят не очень приятные письма по электронной почте. В них люди желают смерти мне, желают смерти моим детям», - рассказал Поттер журналистам.

В воскресенье, 26 февраля, «Челси» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Лондонское дерби стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.