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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» потерял Тьяго Силву из-за травмы

26 Февраля 2023 • 16:52 Комментировать
Тоттенхэм
0:0
Челси
1 3.45 X 2.40 2 2.90
перерыв

В воскресенье в Премьер-лиге Англии проходит дерби между «Тоттенхэмом» и «Челси». Уже на 19-й минуте рулевому «пенсионеров» Грэму Поттеру пришлось делать замену – травму получил защитник Тьяго Силва, который недавно продлил контракт с клубом.

Тьяго Силва травмировался по итогам столкновения с Гарри Кейном в штрафной площади. Судя по всему, опытный бразильский футболист повредил колено. В ближайшее время Силва наверняка пройдёт обследование, по итогам которого станут известны хотя бы примерные сроки его восстановления.

Следить за матчем между «Тоттенхэмом» и «Челси» во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
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