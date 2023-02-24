Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер: «Иногда всё складывается против тебя»

24 Февраля 2023 • 21:08 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
1 2.50 X 3.25 2 2.90
26.02 16:30

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о том, чего не хватает его команде.

По словам специалиста, временами «Челси» просто не хватает удачи: «Нужно сосредоточиться на будущем, а не думать о прошлом. У нас очень качественная атака, поэтому мы обязаны забивать, но иногда всё складывается против тебя. Проведя ещё один такой матч, как с дортмундской «Боруссией», мы бы забили в девяти из десяти случаев. Мы обязательно будем забивать в дальнейшем, если продолжим играть на том же уровне», – заявил на пресс-конференции Поттер.

«Челси» сыграет против «Тоттенхэма» 26 февраля в рамках Английской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.02.23 в 23:00
Фулхэм Фулхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.46 3.55 2.85
Видео
25.02.23 в 18:00
Эвертон Эвертон
Астон Вилла Астон Вилла
2.65 3.30 2.80
Видео
25.02.23 в 18:00
Лестер Лестер
Арсенал Арсенал
5.40 4.10 1.64
Видео
25.02.23 в 18:00
Лидс Лидс
Саутгемптон Саутгемптон
1.92 3.75 3.95
Видео
25.02.23 в 18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.91 3.70 4.10
Видео
25.02.23 в 20:30
Борнмут Борнмут
Манчестер Сити Манчестер Сити
7.20 5.40 1.39
Видео
25.02.23 в 22:45
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль Ливерпуль
4.30 3.85 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Февраля
22:00 · Англия. Премьер-лига
Каземиро назвал АПЛ сложнейшей лигой мира
21:54 · Англия. Премьер-лига
​«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 25 февраля 2023
21:22 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 25 февраля 2023
21:08 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Иногда всё складывается против тебя»
20:48 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 25 февраля 2023
20:41 · Англия. Кубок лиги
Шоу – о финале Кубка лиги: «Мы знаем, чего ждать от «Ньюкасла»
20:21 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Мне всё нравится в «Челси»
20:01 · Англия. Премьер-лига
​Салиба: «Хочу вернуть «Арсенал» на вершину» 1
19:45 · Англия. Премьер-лига
​Капелло вспомнил, как почти заменил Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»
19:33 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Моя семья страдает» 1
19:23 · Англия. Кубок лиги
​Тен Хаг высказался о «Ньюкасле»
19:18 · Англия. Кубок лиги
​Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги
18:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп настроен создать новую команду в «Ливерпуле»
17:55 · Англия. Премьер-лига
​Поттер рассказал о состоянии Пулишича и Канте
17:50 · Англия. Премьер-лига
​Поттер: «Мы хотим обыграть «Тоттенхэм»
Все новости
Рекомендуем