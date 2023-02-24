Поттер: «Иногда всё складывается против тебя»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о том, чего не хватает его команде.

По словам специалиста, временами «Челси» просто не хватает удачи: «Нужно сосредоточиться на будущем, а не думать о прошлом. У нас очень качественная атака, поэтому мы обязаны забивать, но иногда всё складывается против тебя. Проведя ещё один такой матч, как с дортмундской «Боруссией», мы бы забили в девяти из десяти случаев. Мы обязательно будем забивать в дальнейшем, если продолжим играть на том же уровне», – заявил на пресс-конференции Поттер.

«Челси» сыграет против «Тоттенхэма» 26 февраля в рамках Английской премьер-лиги.