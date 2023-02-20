Переговоры между «Челси» и Маунтом по новому контракту заморожены

Переговоры между «Челси» и полузащитником Мэйсоном Маунтом по продлению контракта заморожены до лета, сообщает The Athletic.

По информации источника, в настоящий момент руководство английского клуба намерено сосредоточиться на футбольных целях, а затем определиться с будущим 24-летнего футболиста.

Напомним, что действующий контракт Маунта рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что полузащитник хочет получать зарплату, которая достойна игрока сборной Англии.

В нынешнем сезоне Маунт провёл за «синих» 31 матч, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Отметим, что англичанин является воспитанником «Челси».