Энцо Фернандес: «Месси был игроком, на которого я равнялся»

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес поделился мнением о своём соотечественнике, нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

По словам Фернандеса, несмотря на то, что Месси является легендой Аргентины, он остаётся скромным и трудолюбивым человеком.

«Я всегда говорил, что Лео Месси был игроком, на которого я равнялся. Лео — отличный человек, который подарил мне любовь и поддержку в команде», — цитирует Фернандеса пресс-служба «Челси».

Напомним, что в прошлом году сборная Аргентины, в составе которой выступали Месси и Фернандес, выиграла чемпионат мира. 35-летний нападающий был признан лучшим игроком турнира, а 22-летний хавбек получил награду, вручаемую лучшему молодому футболисту мундиаля.