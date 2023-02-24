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Энцо Фернандес: «Месси был игроком, на которого я равнялся»

24 Февраля 2023 • 14:17 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
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26.02 16:30

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес поделился мнением о своём соотечественнике, нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

По словам Фернандеса, несмотря на то, что Месси является легендой Аргентины, он остаётся скромным и трудолюбивым человеком.

«Я всегда говорил, что Лео Месси был игроком, на которого я равнялся. Лео — отличный человек, который подарил мне любовь и поддержку в команде», — цитирует Фернандеса пресс-служба «Челси».

Напомним, что в прошлом году сборная Аргентины, в составе которой выступали Месси и Фернандес, выиграла чемпионат мира. 35-летний нападающий был признан лучшим игроком турнира, а 22-летний хавбек получил награду, вручаемую лучшему молодому футболисту мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лионель Месси ПСЖ Энцо Фернандес
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