Канте на этой неделе должен возобновить тренировки с «Челси»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте на этой неделе должен возобновить командные тренировки. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Саймон Филлипс.

По информации источника, француз уже несколько дней тренируется по индивидуальной программе. Тренерский штаб рассчитывает увеличить нагрузки и предоставить Канте возможность потренироваться с командой на этой неделе.

О сроках возвращения полузащитника на поле пока неизвестно. Футболисту сперва нужно набрать форму и войти в ритм, прежде чем полноценно вернуться на газон. Напомним, Канте пропустил полгода из-за травмы, полученной в начале сезона.

В конце нынешней кампании у француза заканчивается контракт с «Челси».