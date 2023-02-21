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Канте на этой неделе должен возобновить тренировки с «Челси»

21 Февраля 2023 • 13:58 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
26.02 16:30

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте на этой неделе должен возобновить командные тренировки. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Саймон Филлипс.

По информации источника, француз уже несколько дней тренируется по индивидуальной программе. Тренерский штаб рассчитывает увеличить нагрузки и предоставить Канте возможность потренироваться с командой на этой неделе.

О сроках возвращения полузащитника на поле пока неизвестно. Футболисту сперва нужно набрать форму и войти в ритм, прежде чем полноценно вернуться на газон. Напомним, Канте пропустил полгода из-за травмы, полученной в начале сезона.

В конце нынешней кампании у француза заканчивается контракт с «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте
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ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
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