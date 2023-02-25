В «Интере» вновь поверили в Лукаку

Недавние выступления Ромелу Лукаку заставили «Интер» вновь поверить в способности форварда.

29-летний игрок арендован у лондонского «Челси», однако, как известно, не намерен возвращаться в Англию и хотел бы остаться в «Интере». Бельгиец проводит не слишком удачный сезон из-за травм, но в последних двух матчах сумел по разу поразить ворота «Удинезе» и «Порту» – эти голы стали для него первыми с октября. Согласно сведениям La Gazzetta dello Sport, недавние успехи форварда произвели впечатление на руководство и повысили шансы на то, что сотрудничество с игроком будет продлено.

Напомним, что аренда Ромелу Лукаку рассчитана до конца сезона и не предусматривает опцию выкупа.