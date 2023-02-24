Фелиш: «Мне всё нравится в «Челси»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш высказался о своём пребывании в «Челси» на правах аренды.

Португальский форвард пополнил ряды «синих» в январе. Арендный договор рассчитан до конца текущего сезона.

«Я уже говорил, что мне всё нравится в «Челси», – рассказывает Фелиш в интервью. – Это действительно так. Это касается и моей роли на поле, и подхода клуба в целом. Пока не хватает лишь одного – результатов. Надеюсь, скоро мы это исправим», – цитируют английские СМИ 23-летнего футболиста, забившего один гол в трёх матчах за лондонцев в рамках Премьер-лиги.