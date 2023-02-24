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Фелиш: «Мне всё нравится в «Челси»

24 Февраля 2023 • 20:21 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
1 2.50 X 3.25 2 2.90
26.02 16:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш высказался о своём пребывании в «Челси» на правах аренды.

Португальский форвард пополнил ряды «синих» в январе. Арендный договор рассчитан до конца текущего сезона.

«Я уже говорил, что мне всё нравится в «Челси», – рассказывает Фелиш в интервью. – Это действительно так. Это касается и моей роли на поле, и подхода клуба в целом. Пока не хватает лишь одного – результатов. Надеюсь, скоро мы это исправим», – цитируют английские СМИ 23-летнего футболиста, забившего один гол в трёх матчах за лондонцев в рамках Премьер-лиги.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
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