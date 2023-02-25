Энцо Фернандес — о трансферной стоимости: «Эти цифры не имеют ко мне никакого отношения»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поделился мнением о сумме своего трансфера. Напомним, 22-летний аргентинец перешёл в лондонский клуб из «Бенфики» этой зимой за 121 миллион евро. Эта покупка стала рекордной в истории Английской премьер-лиги.

«Что касается трансферной стоимости, эти цифры не имеют ко мне никакого отношения. Это часть футбола. Моя работа — выходить и выкладываться по максимуму», — цитирует Фернандеса The Guardian.

В текущем сезоне Фернандес провёл за «Челси» и «Бенфику» в общей сложности 33 матча, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

После 23 матчей в нынешнем розыгрыше АПЛ «синие» набрали 31 очко и расположились на 10-й строчке турнирной таблицы.