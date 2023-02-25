Энцо Фернандес – о положении «Челси»: «Постараемся вернуться на победный путь уже в воскресенье»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес призывает болельщиков сохранять веру в команду.

Лондонский коллектив одержал всего одну победу в десяти матчах с начала 2023 года, и давление на рулевого Грэма Поттера усиливается с каждой новой неудачей. 26 февраля «синим» предстоит сыграть в гостях против «Тоттенхэма» в рамках Премьер-лиги.

«Доверяйте игрокам, персоналу, тренеру, – говорит Энцо Фернандес, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо. – Не забывайте, что мы представляем ваши цвета. Мы попытаемся вернуться на победный путь уже в воскресном матче. Этот шаг может стать первым на пути к переменам в лучшую сторону», – сказал аргентинец.