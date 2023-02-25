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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Энцо Фернандес: «Челси» интересовался мной ещё до чемпионата мира»

25 Февраля 2023 • 10:48 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
1 2.50 X 3.30 2 2.95
26.02 16:30

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес заявил, что лондонский клуб интересовался им ещё до чемпионата мира в Катаре, где 22-летний аргентинец стал лучшим молодым футболистом турнира.

«Я узнал об интересе «Челси» ещё до чемпионата мира. Клуб контактировал с моим агентом. Мне было приятно, что «Челси» так усердно старается меня подписать. Надеюсь, я смогу отплатить за доверие», – цитирует Фернандеса The Telegraph.

Напомним, в январе «Челси» заплатил за полузащитника 121 миллион евро и сделал его самым дорогим футболистом в истории Английской премьер-лиги. На счету аргентинца одна результативная передача в трёх матчах чемпионата.

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Челси Энцо Фернандес
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