Энцо Фернандес: «Челси» интересовался мной ещё до чемпионата мира»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес заявил, что лондонский клуб интересовался им ещё до чемпионата мира в Катаре, где 22-летний аргентинец стал лучшим молодым футболистом турнира.

«Я узнал об интересе «Челси» ещё до чемпионата мира. Клуб контактировал с моим агентом. Мне было приятно, что «Челси» так усердно старается меня подписать. Надеюсь, я смогу отплатить за доверие», – цитирует Фернандеса The Telegraph.

Напомним, в январе «Челси» заплатил за полузащитника 121 миллион евро и сделал его самым дорогим футболистом в истории Английской премьер-лиги. На счету аргентинца одна результативная передача в трёх матчах чемпионата.