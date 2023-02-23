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Срна: «В дебютной игре с «Ливерпулем» Мудрик показал 35% своих способностей, фанаты «Челси» могут быть спокойны»

23 Февраля 2023 • 09:36 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
26.02 16:30

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна поделился мнением о бывшем нападающем донецкой команды Михаиле Мудрике, который сейчас выступает за «Челси».

По словам Срна, болельщики лондонского клуба могут не беспокоиться за форму 22-летнего украинца, так как со временем он будет только прибавлять.

«В дебютной игре с «Ливерпулем» он показал 35% своих способностей. Фанаты «Челси» могут быть спокойны», — цитирует Срна журналист Бен Джейкобс.

Напомним, за Мудрика «Челси» заплатил 70 миллионов евро плюс 30 миллионов могут быть выплачены «Шахтёру» в виде бонусов. За «синих» футболист успел провести пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Шахтёр Донецк Дарио Срна Михаил Мудрик
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