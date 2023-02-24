​Поттер сообщил, что владельцы «Челси» его поддерживают

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер сообщил о том, что владельцы по-прежнему его поддерживают.

«Я общался с владельцами и услышал то же самое, что и всегда. Всегда была поддержка. Я испытываю давление уже четыре месяца, и это продолжается.

Болельщики имеют право злиться, поскольку наши результаты недостаточно хороши. Я думаю о том, как улучшить ситуацию», - сказал Поттер в пятницу в ходе пресс-конференции.

На текущий момент «Челси» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 26 февраля – против «Тоттенхэма» на поле соперника.