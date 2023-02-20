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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чилуэлл: «Мы создаём моменты, но это ничего не значит»

20 Февраля 2023 • 14:14 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
26.02 16:30

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл прокомментировал нынешнее положение своей команды. У подопечных Грэма Поттера всего две победы в пятнадцати последних матчах. Команда занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Мы делаем недостаточно. Как и после матча с «Боруссией» Дортмунд, я могу сказать, что мы создаём моменты, но это ничего не значит. Мы должны выигрывать матчи», – сказал Чилуэлл в интервью официальному сайту «Челси».

Чилуэлл в нынешнем сезоне записал на свой счёт по голу и ассисту в Английской премьер-лиге. Ранее ходили слухи, что в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бен Чилуэлл
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