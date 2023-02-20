Чилуэлл: «Мы создаём моменты, но это ничего не значит»

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл прокомментировал нынешнее положение своей команды. У подопечных Грэма Поттера всего две победы в пятнадцати последних матчах. Команда занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Мы делаем недостаточно. Как и после матча с «Боруссией» Дортмунд, я могу сказать, что мы создаём моменты, но это ничего не значит. Мы должны выигрывать матчи», – сказал Чилуэлл в интервью официальному сайту «Челси».

Чилуэлл в нынешнем сезоне записал на свой счёт по голу и ассисту в Английской премьер-лиге. Ранее ходили слухи, что в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Сити».