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«Фенербахче» может подписать Лукаса Моуру слухи

21 Февраля 2023 • 21:36 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
26.02 16:30

Стамбульский «Фенербахче» близок к подписанию форварда лондонского «Тоттенхэма» Лукаса Моуры, рапортует турецкое издание Sabah. Сообщается, что турецкий гранд уже предложил 30-летнему бразильцу трёхлетний контракт – теперь выбор за ним.

Напомним, что действующий контракт Моуры со «шпорами» закончится уже грядущим летом. Футболист вряд ли продлит соглашение, тем более, что играет он не слишком часто и результативными действиями в команде Антонио Конте не отличается.

«Фенербахче» занимает второе место в чемпионате Турции в текущем сезоне, впереди только «Галатасарай».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фенербахче Лукас Моура трансферы футбола - лето 2023
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