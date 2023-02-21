Стамбульский «Фенербахче» близок к подписанию форварда лондонского «Тоттенхэма» Лукаса Моуры, рапортует турецкое издание Sabah. Сообщается, что турецкий гранд уже предложил 30-летнему бразильцу трёхлетний контракт – теперь выбор за ним.

Напомним, что действующий контракт Моуры со «шпорами» закончится уже грядущим летом. Футболист вряд ли продлит соглашение, тем более, что играет он не слишком часто и результативными действиями в команде Антонио Конте не отличается.

«Фенербахче» занимает второе место в чемпионате Турции в текущем сезоне, впереди только «Галатасарай».