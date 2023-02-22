«Тоттенхэм» рассматривает де Дзерби в качестве возможной замены для Конте

В последнее время нередко появляются слухи о том, что итальянский наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте, возглавивший клуб в 2021 году, может покинуть его.

Причины до конца не ясны - «Тоттенхэм» демонстрирует не самый плохой, но и не самый хороший футбол, но также причиной может быть состояние здоровья итальянца, которому сделали операцию.

Не исключено, что новым наставником клуба станет другой итальянский специалист - 43-летний Роберто де Дзерби, бывший тренер донецкого «Шахтера», ныне тренирующий «Брайтон».

О такой возможности сообщает английское издание Telegraph.