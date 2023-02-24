Мерсон: «Челси» потратил 100 миллионов евро на Мудрика, но Михаил до сих пор ничего не показал»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон раскритиковал трансферную политику «Челси». Напомним, в январе команда Грэма Поттера потратила свыше 320 миллионов евро на новобранцев.

«Челси» потратил 100 миллионов евро на Мудрика, но Михаил до сих пор ничего не показал, за исключением 20 минут против «Ливерпуля». Никто из зимних новичков не усилил команду. Исключением могу назвать только Энцо Фернандеса и Бенуа Бадьяшиля», – цитирует Мерсона Sky Sports.

На счету Мудрика нет ни одного результативного действия в первых пяти матчах за «Челси» во всех турнирах. В трёх из этих игр украинец появлялся на поле с первых минут.