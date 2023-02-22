Источник: Переговоры между «Челси» и Канте по новому контракту продвигаются успешно

«Челси» близок к продлению контракта с полузащитником Н’Голо Канте, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между лондонским клубом и 31-летним французом продвигаются успешно. Сторонам осталось лишь согласовать длительность нового соглашения. Отмечается, что сам футболист хочет остаться в «Челси», так как любит свой нынешний клуб.

Напомним, действующий контракт Канте с «синими» истекает летом нынешнего года. Из-за травмы хавбек в текущем сезоне провёл всего два матча, не отметившись в них результативными действиями. Цвета «Челси» француз защищает с 2016 года.