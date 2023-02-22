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Источник: Переговоры между «Челси» и Канте по новому контракту продвигаются успешно

22 Февраля 2023 • 17:12 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
26.02 16:30

«Челси» близок к продлению контракта с полузащитником Н’Голо Канте, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между лондонским клубом и 31-летним французом продвигаются успешно. Сторонам осталось лишь согласовать длительность нового соглашения. Отмечается, что сам футболист хочет остаться в «Челси», так как любит свой нынешний клуб.

Напомним, действующий контракт Канте с «синими» истекает летом нынешнего года. Из-за травмы хавбек в текущем сезоне провёл всего два матча, не отметившись в них результативными действиями. Цвета «Челси» француз защищает с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте
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ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
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