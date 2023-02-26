Поттер: «Беру ответственность за результаты на себя»

В воскресенье «Челси» снова огорчил армию своих болельщиков, проиграв «Тоттенхэму» в лондонском дерби со счётом 0:2. Комментарий после игры дал рулевой «пенсионеров» Грэм Поттер.

«Я осознаю ответственность. Я беру полную ответственность за результаты команды на себя. Конечно, этого недостаточно для «Челси». Сегодня игроки выложились по полной, они расстроены. Но это моя ответственность», - сказал Поттер в эфире Sky Sports.

Напомним, что «Челси» выиграл только 2 из 15 последних матчей во всех турнирах. Если взять шесть последних игр команды, то в них «пенсионеры» смогли забить только один гол.