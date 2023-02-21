«Челси» установил ценник на Пулишича

Стало известно, за какую сумму «Челси» готов отпустить своего нападающего Кристиана Пулишича.

По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «аристократы» готовы расстаться с 24-летним американцем, если за него предложат 39-40 миллионов евро.

Источник отмечает, что «Челси» может продать сразу шестерых футболистов предстоящим летом, в число которых входит и Пулишич.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

Контракт Пулишича с «Челси» рассчитан до июня 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 38 млн евро.