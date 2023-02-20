Стало известно, почему Поттер решился на ротацию в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не включил в заявку своей команды целых 4 футболистов на последний матч с «Саутгемптоном», который закончился поражением «синих» 0:1 на «Стэмфорд Бридж». Напомним, в игре не принимали участие основные защитники Рис Джеймс и Тьяго Силва, а также Марк Кукурелья и Хаким Зиеш.

По информации от журналиста Мэтта Лоу, все перечисленные футболисты находились под большим риском получить травму. Именно поэтому Поттер послушал свой медицинский персонал и оставил игроков вне заявки. То же самое касается Кая Хаверца, Михаила Мудрика и Рахима Стерлинга, которые начинали матч на скамейке запасных.