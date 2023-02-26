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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер рассказал о лучшем совете, который дал ему Конте

26 Февраля 2023 • 01:57 Комментировать
Тоттенхэм
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Челси
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Через 13 ч. 53 мин.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался об Антонио Конте в преддверии матча с «Тоттенхэмом».

В воскресенье команда Поттера сыграет против «шпор» на выезде в рамках Премьер-лиги.

«Я беседовал с Конте, когда работал в «Брайтоне», – рассказывает рулевой «синих», находящийся под давлением на фоне провальных результатов «Челси» в последние месяцы. – Мы с Антонио поддерживали связь, и он – один из тех тренеров, которыми я всегда восхищался. В личных беседах он проявляет себя как джентльмен. Кроме того, мне нравится, как организованы его команды.

Лучший совет, который он мне дал, – полностью выкладываться сегодня, не забивая голову мыслями о прошлом и будущем», – цитирует Mirror Поттера.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Антонио Конте Грэм Поттер
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ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
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