Поттер рассказал о лучшем совете, который дал ему Конте

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался об Антонио Конте в преддверии матча с «Тоттенхэмом».

В воскресенье команда Поттера сыграет против «шпор» на выезде в рамках Премьер-лиги.

«Я беседовал с Конте, когда работал в «Брайтоне», – рассказывает рулевой «синих», находящийся под давлением на фоне провальных результатов «Челси» в последние месяцы. – Мы с Антонио поддерживали связь, и он – один из тех тренеров, которыми я всегда восхищался. В личных беседах он проявляет себя как джентльмен. Кроме того, мне нравится, как организованы его команды.

Лучший совет, который он мне дал, – полностью выкладываться сегодня, не забивая голову мыслями о прошлом и будущем», – цитирует Mirror Поттера.