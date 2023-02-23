«Челси» может продать Маунта летом

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По сведениям The Athletic, если «синие» не смогут договориться с 24-летним футболистом о продлении трудового соглашения, то они будут готовы расстаться с хавбеком.

Ранее сообщалось, что «Челси» приостановил переговоры с Маунтом о продлении сотрудничества и перенес их на предстоящее лето.

В текущем сезоне футболист принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал на свой счет шесть результативных передач.

Контракт Маунта с лондонской командой рассчитан до конца сезона-2023/24. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.