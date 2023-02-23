Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» может продать Маунта летом

23 Февраля 2023 • 17:11 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
1 2.50 X 3.30 2 2.90
26.02 16:30

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По сведениям The Athletic, если «синие» не смогут договориться с 24-летним футболистом о продлении трудового соглашения, то они будут готовы расстаться с хавбеком.

Ранее сообщалось, что «Челси» приостановил переговоры с Маунтом о продлении сотрудничества и перенес их на предстоящее лето.

В текущем сезоне футболист принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал на свой счет шесть результативных передач.

Контракт Маунта с лондонской командой рассчитан до конца сезона-2023/24. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
17:56 · Англия. Премьер-лига
​Кукурелья: «Мудрик может стать лучшим игроком в мире»
17:35 · Англия. Премьер-лига
​Кукурелья верит, что «Челси» финиширует в топ-4
17:29 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить защитника «Наполи»
17:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может продать Маунта летом
16:44 · Англия. Премьер-лига
​Де Дзерби могут дисквалифицировать
16:28 · Англия. Премьер-лига
Далот: «Нас ждёт сложный календарь, но мы показали, какой командой являемся»
15:59 · Англия. Премьер-лига
Дель Пьеро: «Фергюсон несколько раз хотел пригласить меня в «МЮ»
15:44 · Англия. Премьер-лига
​«Так было с Роналду»: Фернандеш дал понять, что для тен Хага нет авторитетов
15:38 · Англия. Премьер-лига
​Джака обсуждает новый контракт с «Арсеналом»
15:14 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Очень горд играть за «Манчестер Юнайтед»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг может перебраться из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» летом 2 слухи
14:50 · Англия. Премьер-лига
Пулишич возобновил командные тренировки с «Челси»
14:45 · Англия. Премьер-лига
​Роналду продаёт шикарный дом в Англии
14:41 · Англия. Премьер-лига
Агент Забитцера: «Изначально было очевидно, что АПЛ идеально подходит для Марселя»
14:19 · Англия. Кубок лиги
Почему перенесли матч «Манчестер Юнайтед» - «Брентфорд» - 26 февраля 2023 года
Все новости
Рекомендуем