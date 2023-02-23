В структуре «Челси» есть люди, которые сомневаются в классе зимних новичков

В лондонском «Челси» не все уверены в том, что прибывшие в январе новички соответствуют клубным амбициям. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, класс некоторых новобранцев вызывает у определённых людей сомнения.

Большинство футболистов чётко понимают, что прибывшие в январе футболисты гарантировано будут получать игровое время в силу того, что за них заплатили большие деньги. Напомним, «Челси» зимой выложил на зимнем трансферном рынке свыше 320 миллионов евро – это больше, чем все команды из топ-5 европейских чемпионатов вместе взятые.

Несмотря на большие траты, «Челси» ейчас идёт на десятом месте в Английской премьер-лиге. Команда выиграла лишь два из пятнадцати последних матчей и забила всего один гол в последних четырёх играх.