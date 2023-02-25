Энцо Фернандес: «Я не пропускал тренировки «Бенфики», когда велись переговоры с «Челси»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес вспомнил, как состоялся его трансфер из «Бенфики».

Лондонский клуб успел оформить покупку 22-летнего игрока в последние часы январского трансферного окна. Стоимость перехода оценивается в 121 млн евро.

«Это было напряжённое время, и к концу окна нервы начали сдавать. Я пытался сосредоточиться на футболе и сохранять спокойствие.

В прессе появлялась различная информация, не соответствующая действительности. Могу точно сказать, что не пропустил ни одного тренировки «Бенфики», даже когда между клубами велись переговоры», – цитирует TimesSport аргентинца.