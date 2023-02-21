Канте вернулся к тренировкам с основой «Челси»

Знаменитый центральный полузащитник «Челси» Н’Голо Канте, наконец, в строю. Если верить Sky Sports, сегодня француз провёл первую тренировку с основным составом «синих» за долгое время.

Напомним, что в августе игрок получил травму подколенного сухожилия, из-за повреждения он был вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре и больше половины текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Канте приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

Отметим, что контракт игрока с «Челси» заканчивается в конце текущего сезона, а новое стороны подписывать пока не торопятся.