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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» уверены, что Канте продлит контракт

21 Февраля 2023 • 20:32 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
26.02 16:30

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте близок к подписанию нового контракта с клубом.

На днях стало известно о состоявшихся новых переговорах между сторонами по продлению договора, истекающего после завершения сезона 2022/23. Согласно сведениям Telegraph, в настоящий момент руководство «синих» не сомневается в успешном исходе обсуждений с французом. 31-летний хавбек доволен жизнью в Лондоне и планирует остаться.

Н'Голо Канте защищает цвета «Челси» с момента перехода из «Лестера» в июле 2016 года. В нынешней кампании он лишь дважды появился на поле из-за постоянных проблем с травмами.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте
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