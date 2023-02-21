В «Челси» уверены, что Канте продлит контракт

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте близок к подписанию нового контракта с клубом.

На днях стало известно о состоявшихся новых переговорах между сторонами по продлению договора, истекающего после завершения сезона 2022/23. Согласно сведениям Telegraph, в настоящий момент руководство «синих» не сомневается в успешном исходе обсуждений с французом. 31-летний хавбек доволен жизнью в Лондоне и планирует остаться.

Н'Голо Канте защищает цвета «Челси» с момента перехода из «Лестера» в июле 2016 года. В нынешней кампании он лишь дважды появился на поле из-за постоянных проблем с травмами.