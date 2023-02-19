Чилуэлл: «Трудно принять нынешнее положение «Челси», ведь недавно клуб выигрывал Лигу чемпионов»

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл поделился мыслями относительно кризиса своей команды в текущем сезоне.

В субботу «синие» потерпели очередную неудачу, уступив «Саутгемптону» в родных стенах с минимальным счётом.

«Очень тяжёлая ситуация, мы обязаны всё исправить. Мы можем понять недовольство болельщиков – они не получают тех результатов, на которые рассчитывают. Многие из нас были частью той команды, что выигрывала Лигу чемпионов пару лет назад, и сейчас нам очень трудно смириться с таким положением дел», – приводит пресс-служба «Челси» слова 26-летнего английского латераля, выступающего за лондонцев с 2020 года.