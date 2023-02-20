Кепа: «Сейчас всё складывается против нас»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага разочарован последними выступлениями своей команды. На прошлых выходных «синие» проиграли у себя дома «Саутгемптону» в рамках чемпионата Англии. «Святые» даже с учётом этой победы не смогли выбраться со дна турнирной таблицы.

«Сейчас всё складывается против нас. Мы переживаем ужасные времена, но нам стоит объединиться, чтобы вместе выбраться из сложившейся ситуации», – цитирует Кепу официальный сайт «Челси».

У «синих» всего одна победа в последних 15 матчах во всех турнирах. Это с учётом того, что начиная с июня команда потратила свыше 620 миллионов евро на новых футболистов.