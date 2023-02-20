Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг заинтересовал «Фенербахче».

Габонец с высокой вероятностью сменит клуб летом, поскольку нечасто выходит в стартовом составе «синих». Интерес к 33-летнему форварду, как сообщалось ранее, проявляют «Милан», «Барселона», мадридский «Атлетико» и другие представители пяти ведущих чемпионатов Европы. Согласно сведениям издания Fanatik, число претендентов на Обамеянга пополнил турецкий «Фенербахче», уже изучающий возможность летнего трансфера.

Пьер-Эмерик Обамеянг провёл 17 матчей за «Челси», отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 12 млн евро.