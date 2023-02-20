Поттер: «Я не глуп и не наивен»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер в очередной раз прокомментировал провальные результаты своей команды. Напомним, в последнем туре чемпионата «синие» проиграли «Саутгемптону», который идёт на дне турнирной таблицы.

«Я не глуп и не наивен. Буду продолжать помогать команде, несмотря на всю критику. Почему я так спокойно веду себя на бровке. Я могу быть только самим собой. Когда ты проигрываешь, нужно что-то менять. Я понимаю это», – заявил Поттер на пресс-конференции.

В последних 15 матчах во всех турнирах «Челси» смог добыть всего две победы. Команда располагается на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.