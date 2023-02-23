Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пулишич возобновил командные тренировки с «Челси»

23 Февраля 2023 • 14:50 Комментировать
Тоттенхэм
...
Челси
26.02 16:30

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич возобновил тренировки со своей командой. По информации от журналиста Низара Кинселлы, американец работает над тем, чтобы восстановиться к матчу против «Лидса» на «Стэмфорд Бридж», который состоится четвёртого марта.

Напомним, в начале января Пулишич получил травму и выбыл из строя на полтора месяца. Это повреждение помешало планам руководства «пенсионеров» по продаже американца. Ранее в услугах игрока был заинтересован «Ньюкасл».

Пулишич выступает за «Челси» с лета 2019 года, когда перешёл из дортмундской «Боруссии». Сейчас на счету Кристиана гол и результативная передача в Английской премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристиан Пулишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Февраля
15:38 · Англия. Премьер-лига
​Джака обсуждает новый контракт с «Арсеналом»
15:14 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Очень горд играть за «Манчестер Юнайтед»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг может перебраться из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед» летом 1 слухи
14:50 · Англия. Премьер-лига
Пулишич возобновил командные тренировки с «Челси»
14:45 · Англия. Премьер-лига
​Роналду продаёт шикарный дом в Англии
14:41 · Англия. Премьер-лига
Агент Забитцера: «Изначально было очевидно, что АПЛ идеально подходит для Марселя»
14:19 · Англия. Кубок лиги
Почему перенесли матч «Манчестер Юнайтед» - «Брентфорд» - 26 февраля 2023 года
13:58 · Англия. Премьер-лига
Каллум Уилсон: «Не думаю, что «Ливерпуль» вернулся в лучшую форму»
13:48 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес мог бы оказаться в «Реале» или «Манчестер Сити», если бы подождал до лета
13:06 · Англия. Премьер-лига
В структуре «Челси» есть люди, которые сомневаются в классе зимних новичков
13:00 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Родри в «Барселону» невозможен
12:50 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в январе отказалась продавать «Рафинью» в «Арсенал» за 70 миллионов евро
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» близок к заключению нового контракта с Пикфордом
10:54 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Моя мечта – выиграть с «Челси» Лигу чемпионов»
10:49 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Не ожидал, что Нуньес окажется таким сырым»
Все новости
Рекомендуем