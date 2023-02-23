Пулишич возобновил командные тренировки с «Челси»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич возобновил тренировки со своей командой. По информации от журналиста Низара Кинселлы, американец работает над тем, чтобы восстановиться к матчу против «Лидса» на «Стэмфорд Бридж», который состоится четвёртого марта.

Напомним, в начале января Пулишич получил травму и выбыл из строя на полтора месяца. Это повреждение помешало планам руководства «пенсионеров» по продаже американца. Ранее в услугах игрока был заинтересован «Ньюкасл».

Пулишич выступает за «Челси» с лета 2019 года, когда перешёл из дортмундской «Боруссии». Сейчас на счету Кристиана гол и результативная передача в Английской премьер-лиге.